ВВО России контролирует действия французского корабля в Японском море

Хабаровск, 5 июля. Восточный военный округ (ВВО) контролирует передвижения французского корабля разведки ВМС Франции Dupuy-de-Lome в Японском море.

Французский корабль вошел на территорию Японского моря и Татарского пролива 5 июля 2021 года. Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действиями корабля. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Черноморский флот России ранее взял под наблюдение действия корабля ВМС США Ross, вошедшего в акваторию Черного моря 26 июня. Отмечается, что американский ракетный эсминец планировал принять участие в военно-морских учениях Sea Breeze 21.