Омбудсмена Москалькову госпитализировали с коронавирусом

Москва, 5 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19.

Агентство со ссылкой на окружение омбудсмента сообщает, что Москалькова госпитализирована с диагнозом «коронавирусная инфекция». Она находится на лечении под наблюдением врачей.

Источник ТАСС уточнил, что омбудсмен чувствует себя удовлетворительно. Пока она находится на больничном, работа в аппарате Москальковой ведется по плану.

Ранее Москалькова заявила о формировании в России термина «ковидные права». Она заявляла, что следует разделить необходимость ограничений и прав человека.