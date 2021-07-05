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Омбудсмена Москалькову госпитализировали с коронавирусом
Общество
Омбудсмена Москалькову госпитализировали с коронавирусом
Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека

Москва, 5 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19.

Агентство со ссылкой на окружение омбудсмента сообщает, что Москалькова госпитализирована с диагнозом «коронавирусная инфекция». Она находится на лечении под наблюдением врачей.

Источник ТАСС уточнил, что омбудсмен чувствует себя удовлетворительно. Пока она находится на больничном, работа в аппарате Москальковой ведется по плану.

Ранее Москалькова заявила о формировании в России термина «ковидные права». Она заявляла, что следует разделить необходимость ограничений и прав человека.

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