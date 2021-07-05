Хоккеист Кивлениекс умер из-за попадания фейерверка в грудь

Вашингтон, 5 июля. Латвийский вратарь Матисс Кивлениекс скончался в результате травмы груди, которую получил в результате попадания снаряда фейерверка.

Соответствующей информацией поделилось агентство Associated Press.

Ранее стало известно, что 4 июля при праздновании американского Дня независимости фейерверк попал хоккеисту в грудную клетку в область сердца, в результате чего 24-летний Матисс Кивлениекс умер на месте, передает ТАСС. Вратарь защищал цвета клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус».

Недавно стало известно, что сын чешского хоккеиста Давида Пастрняка умер через шесть дней после рождения. Причины смерти мальчика неизвестны.