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Освобожденный армией ЦАР город Алиндао возвращается к мирной жизни
Весь мир
Освобожденный армией ЦАР город Алиндао возвращается к мирной жизни
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 5 июля. Центральноафриканский город Алиндао, отбитый у боевиков национальной армией ЦАР (FACA), возвращается к мирной жизни. Местные жители без опасений ходят по улицам, а городская администрация возобновляет работу в штатном режиме.

Около суток бандформирования держали контроль над несколькими районами Алиндао. Однако грамотно организованные действия отрядов FACA не оставили радикалам никаких шансов.

Правительственные войска, обученные российскими инструкторами, показали высокий уровень военной подготовки и выбили боевиков с занимаемых позиций.

Консультативная поддержка специалистов из РФ позволила национальной армии ЦАР дать радикалам отпор и защитить мирных жителей. Ранее войска республики зачистили от боевиков город Мбутаго.

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