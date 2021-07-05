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Ветеран «Альфы» высказался о террористической угрозе России
Политика
Ветеран «Альфы» высказался о террористической угрозе России
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Москва, 5 июля. Россия находится в ситуации, когда ожидать угрозу можно в любом ее регионе, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, «очень большие проблемы» связаны с выводом из Афганистана войск США и их союзников. В ближайшее время «Талибан»1 (запрещенная на территории РФ террористическая группировка) захватит власть в этой стране и в большой опасности окажутся южные границы России, а также соседние республики.

Ветеран «Альфы» уверен, что оказать сопротивление талибам соседние государства «не способны ни политически, ни военно, ни финансово». Кроме того, к «Талибану» присоединятся остатки запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство»1, участники которой были разбиты в Сирии, но не потеряли финансовое и политическое влияние.

«Я думаю, что это будет очередная ситуация с «Исламским государством», но уже не в Сирии, а в Афганистане. Я думаю, что России предстоят тяжелые времена. Я думаю, что теракты на территории России не прекратятся», цитирует ветерана спецназа «Радио 1».

Ранее советник главы Афганистана Хамдулла Мохиб заявил, что афганские правительственные войска готовят контрнаступление на севере страны. Он признал, что «Талибан» застал власти врасплох, что связано с возникновением «вакуума» в связи с выводом вооруженного контингента США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан талибан теракты
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