Ветеран «Альфы» высказался о террористической угрозе России

Москва, 5 июля. Россия находится в ситуации, когда ожидать угрозу можно в любом ее регионе, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, «очень большие проблемы» связаны с выводом из Афганистана войск США и их союзников. В ближайшее время «Талибан»1 (запрещенная на территории РФ террористическая группировка) захватит власть в этой стране и в большой опасности окажутся южные границы России, а также соседние республики.

Ветеран «Альфы» уверен, что оказать сопротивление талибам соседние государства «не способны ни политически, ни военно, ни финансово». Кроме того, к «Талибану» присоединятся остатки запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство»1, участники которой были разбиты в Сирии, но не потеряли финансовое и политическое влияние.

«Я думаю, что это будет очередная ситуация с «Исламским государством», но уже не в Сирии, а в Афганистане. Я думаю, что России предстоят тяжелые времена. Я думаю, что теракты на территории России не прекратятся», — цитирует ветерана спецназа «Радио 1».

Ранее советник главы Афганистана Хамдулла Мохиб заявил, что афганские правительственные войска готовят контрнаступление на севере страны. Он признал, что «Талибан» застал власти врасплох, что связано с возникновением «вакуума» в связи с выводом вооруженного контингента США.

1 Организация запрещена на территории РФ.