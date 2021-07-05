Ethiopian Airlines заняла лидирующее место среди африканских авиакомпаний

Аддис-Абеба, 5 июля. Эфиопская компания Ethiopian Airlines заняла первое место в рейтинге африканских авиаперевозчиков. За 2020 год фирма перевезла 500 тысяч тонн грузов и более 5,5 миллиона людей.

«Мы очень рады той роли, которую сыграли в борьбе с пандемией, поддерживая необходимое авиасообщение между Африкой и остальным миром. Множество жизней спасено благодаря воздушной транспортировке медикаментов и вакцин», — говорит гендиректор компании.

Федеральное агентство новостей /

Деятельность EA сыграла важную роль в жизни людей во время пандемии. Руководство компании своевременно приняло решение переоборудовать часть пассажирских самолетов под транспортировку грузов. Это позволило сохранить активность, пока конкуренты терпели убытки.

По данным журнала African Business, это позволило авиаперевозчику войти в пятерку самых популярных африканских брендов 2020 года.