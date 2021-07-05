Парламент Ливии провел заседание по утверждению госбюджета

Тобрук, 5 июля. Палата представителей возобновила сессию. Заседание по принятию государственного бюджета на 2021 год прошло в присутствии делегации переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Во время встречи парламентарии обсудили работу кабмина с момента оказания ему вотума доверия в марте. Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба выступил перед депутатами, рассказав о деятельности правительства за первые 100 дней.

Политик сообщил о проблемах в здравоохранении, путях решения кризиса электроэнергии и поддержке Высшей национальной избирательной комиссии в проведении выборов 24 декабря. Премьер затронул вопросы назначения министра обороны и перевода некоторых госучреждений в Бенгази.

Однако до главного — утверждения бюджета, дело не дошло. Первый заместитель председателя Палаты представителей Фавзи ан-Нувайри объявил о приостановке заседания парламента до завтра, 6 июля.

Ливийские парламентарии на протяжении нескольких месяцев не могут принять госбюджет на текущий год. Предыдущие слушания закончились безрезультатно из-за разногласий между членами Палаты представителей.