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Парламент Ливии провел заседание по утверждению госбюджета
Весь мир
Парламент Ливии провел заседание по утверждению госбюджета
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 5 июля. Палата представителей возобновила сессию. Заседание по принятию государственного бюджета на 2021 год прошло в присутствии делегации переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Во время встречи парламентарии обсудили работу кабмина с момента оказания ему вотума доверия в марте. Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба выступил перед депутатами, рассказав о деятельности правительства за первые 100 дней.

Политик сообщил о проблемах в здравоохранении, путях решения кризиса электроэнергии и поддержке Высшей национальной избирательной комиссии в проведении выборов 24 декабря. Премьер затронул вопросы назначения министра обороны и перевода некоторых госучреждений в Бенгази.

Однако до главного — утверждения бюджета, дело не дошло. Первый заместитель председателя Палаты представителей Фавзи ан-Нувайри объявил о приостановке заседания парламента до завтра, 6 июля.

Ливийские парламентарии на протяжении нескольких месяцев не могут принять госбюджет на текущий год. Предыдущие слушания закончились безрезультатно из-за разногласий между членами Палаты представителей.

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