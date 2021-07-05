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Осужденный на 15 месяцев экс-президент ЮАР подал ходатайство об отмене приговора
Весь мир
Осужденный на 15 месяцев экс-президент ЮАР подал ходатайство об отмене приговора
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Претория, 5 июля. Осужденный экс-президент ЮАР Джейкоб Зума сравнил власть в стране с режимом апартеида. Он отказался выполнять требования суда, закрылся дома и заявил о намерении оспорить приговор.

Зума отметил, что во время нахождения во главе страны он боролся с подобной несправедливостью и не допускал вынесение приговора «без суда». По его словам, правление апартеида было гораздо честнее, чем нынешнее.

Тюрьма его не пугает. Он отбыл более 10 лет заключения. Но мириться с подобными действиями судей Зума не намерен.

Суд согласился рассмотреть его ходатайство об отмене приговора.

В данный момент вокруг дома Зумы собралось множество его сторонников. Они готовы защищать экс-президента в случае попытки правоохранительных органов силой отправить бывшего главу государства за решетку.

Напомним, суд ЮАР приговорил Джейкоба Зуму к 15-месячному заключению. Он систематически не появлялся на заседаниях по делам о коррупции во время его правления страной.

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африка юар
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