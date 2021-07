Осужденный на 15 месяцев экс-президент ЮАР подал ходатайство об отмене приговора

Претория, 5 июля. Осужденный экс-президент ЮАР Джейкоб Зума сравнил власть в стране с режимом апартеида. Он отказался выполнять требования суда, закрылся дома и заявил о намерении оспорить приговор.

Зума отметил, что во время нахождения во главе страны он боролся с подобной несправедливостью и не допускал вынесение приговора «без суда». По его словам, правление апартеида было гораздо честнее, чем нынешнее.

Тюрьма его не пугает. Он отбыл более 10 лет заключения. Но мириться с подобными действиями судей Зума не намерен.

Суд согласился рассмотреть его ходатайство об отмене приговора.

Police have blocked the road into Nkandla, causing a standoff between #JacobZuma's supporters and police. Hundreds of people are flocking to Nkandla to stand with the former president. #eNCA’s @AviweMtila is on the ground with the latest. #DStv403 #AllAngles pic.twitter.com/kNbILoFauA