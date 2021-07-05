Моргенштерн подарил невесте браслет за 1,2 миллиона рублей

Москва, 5 июля. Рэпер Алишер Моргенштерн сделал роскошный подарок невесте Диларе Зинатуллиной. Девушка похвасталась украшением от возлюбленного стоимостью более 1 миллиона рублей.

Скандально известный рэпер Моргенштерн не скупится на подарки для невесты. На Новый год артист подарил избраннице Range Rover стоимостью в 7 миллионов рублей. В День всех влюбленных Зинатуллина стала обладательницей швейцарских часов от Patek Philippe — эксперты оценили аксессуар в 1 миллион рублей.

А недавно блогер продемонстрировала новое украшение от жениха — браслет Chiaro за 1,2 миллиона рублей. Звезда опубликовала фото в Instagram Stories.

На днях Зинатуллина отреагировала на новости о предполагаемом внебрачном ребенке Моргенштерна. Звезда заявила, что не готова верить всем сплетням о своем возлюбленном.

Однако сам рэпер не скрывает, что предпочитает «анархичный» образ жизни. Недавно артист был признан виновным по делу о пропаганде наркотиков. Музыкант проиграл судебные слушания после экспертизы, которая выявила пропаганду запрещенных веществ в его клипах. Поводом для проверки послужило беспокойство петербургских родителей: они требовали отменить концерт Моргенштерна, так как опасались, что на мероприятии будут распространять наркотики среди несовершеннолетней аудитории.