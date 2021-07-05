Норкин рассказал, когда ток-шоу «Место встречи» снова выйдет в эфир

Москва, 5 июля. Поклонники программы «Место встречи» забили тревогу, не увидев любимое ток-шоу в привычное время. В понедельник передача не вышла в эфир.

Телеведущие Андрей Норкин и Иван Трушкин не появились на телеканале НТВ 5 июля, вместо них зрители увидели эпизод сериала «Ментовские войны». Программа телепередач показывает, что в течение всего месяца серии «Ментовских войн» будут выходить в 14:00 ежедневно, хотя раньше это время было отведено на двухчасовое ток-шок Норкина.

Телеведущий еще 2 июля объяснил, куда пропадет программа из эфира и будут ли ее показывать дальше. Все дело в том, что команда «Места встречи» ушла в отпуск и вернется спустя месяц.

«Пожалуйста, не пишите в соцсетях: «Куда вы делись?» Скучайте, конечно, но не паникуйте. Мы вернемся 2 августа», — предупредил ведущий зрителей.

В 2020 году Норкин, Трушкин и съемочная команда уходили в отпуск почти на два месяца — с 6 июля по 21 августа. В этом году Трушкин будет отдыхать в Греции, а Норкин — в Коктебеле, где, вероятно, у него есть недвижимость.

На прошлой неделе Андрей Норкин в очередной раз заставил гостей студии смеяться от остроумной шутки. Поводом стали коронавирусные ограничения.