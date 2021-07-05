Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence

Москва, 5 июля. Заключенные сразу двух колоний новосибирской области объединились для создания музыкального клипа на хит группы Evanescence.

Творческим группам удалось реализовать проект благодаря совместным усилиям. Так, заключенные колонии №9 занимались дизайном костюмов, а вокал был доверен участникам музыкальной секции. Всего над созданием ролика трудились более 50 заключенных. Идея принадлежит Константину Шумихину, главе творческого объединения колонии №14.

Выбор заключенных пал на один из самых популярных треков готической группы — хит Bring Me To Life. Песня получила новый виток популярности после публикации клипа в Сети. По словам представителя ГУФСИН по Новосибирской области, этот клип является беспрецедентным в истории уголовной системы.

«Это первый в истории уголовно-исполнительной системы клип, подготовленный силами творческих коллективов разных учреждений», — отметил представитель ГУФСИН.

Взаимодействие участниц происходило при помощи сотрудников отделения по воспитательной работе. Ролик был опубликован на YouTube.

Недавно сотрудники правоохранительных служб задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину. О повторном аресте стало известно из сообщения адвоката артистки.