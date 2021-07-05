Правозащитник пояснил, почему в России до сих пор нет альтернативы в виде Pfizer

Санкт-Петербург, 5 июля. Прививка «одобренной» за рубежом вакциной остается привлекательным мероприятием для россиян и одним из реальных аргументов колеблющихся граждан. Стоит ли ради права выбора добиваться разрешения на ввоз иностранных препаратов и в чем здесь вообще проблема? Об этом ФАН спросил уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова.

«Как завезти зарубежную вакцину? Нужно с кем-то заключить соглашение и договор на завоз, скажем, того же самого Pfizer, на нашу территорию. Это огромная процедура: надо, чтобы импортная вакцина была сертифицирована на нашей территории, надо, чтоб ее отдали на сертификацию, чтобы мы приняли и провели ее тестирование и испытания. То есть просто так взять и привезти чью-то вакцину, которая у нас не сертифицирована, нельзя. Это то же самое, почему нашу вакцину не принимают зарубежные страны», — говорит омбудсмен.

При том, что все большее число стран принимают российскую вакцину «Спутник V», международной системой здравоохранения она до сих пор не одобрена. И дело здесь, скорее, не в политической, а экономической борьбе, убежден Шабанов. Ведь процесс сертификации препарата на территории страны отнимает действительно серьезные бюджетные средства.

«Это все огромные деньги. Для того, чтобы завезти на свою территорию чужую вакцину, заплатить за нее, мы должны понимать, что именно мы завезем, насколько она эффективнее нашей вакцины и стоит ли на нее тратить средства. Если «Спутник V» — это методика, по-настоящему опробованная еще с глубоких советских времен, то у Pfizer совершенно фантастический способ получения вакцины, по мнению врачей. Который, прежде всего, не прошел испытание годами», — заключил правозащитник.

Ранее Сергей Шабанов пояснил, что за отказ вакцинироваться не могут «покарать» увольнением с работы или отчислением из института. Таких мер бояться не стоит, однако тех же учащихся могут в любой момент перевести на дистант или отправить в академический отпуск из соображений безопасности большинства.