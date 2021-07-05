Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе

Туапсе, 5 июля. Рядом с поселком Гезель-Дере в Туапсинском районе на дорогу Джубга — Сочи сошел крупный сель.

Площадь сошедшего на трассу селя составляет 40 метров в длину и 2 метра в высоту. Сейчас на месте инцидента работают инспекторы ДПС.

Краснодарский главк ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок в данной местности, либо остановиться на специальных площадках или стоянках. Данные меры направлены на предотвращение заторов.

Сейчас на месте схода селя работает специальная техника. Идет очистка проезжей части от грунта, принесенного верховым оползнем.

Ранее стало известно, что на водохранилища Ялты сошел сель. Водоснабжение было прекращено на некоторое время.