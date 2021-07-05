Пекин, 5 июля. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море свидетельствует о том, что между Россией и НАТО началась крупная военно-морская шахматная игра, сообщает издание Asia Times.

Несколько дней назад британский военный корабль вторгся в российские терводы недалеко от Крыма. Пограничники ФСБ РФ были вынуждены предпринять меры и открыть предупредительный огонь. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что если Великобритания или кто-то из НАТО решит вновь без спроса «посетить» территорию РФ, то флот потопит его. Об этом пишет «ПолитРоссия» в своем переводе китайской статьи Asia Times.

Журналист уверен, что Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО. Таким способом Альянс хотел продемонстрировать Москве свою силу в Черном море. Укрепление военной силы РФ в регионе стало настоящим ударом для Запада. После возвращения Крыма в состав Российской Федерации страна получила свободный доступ в Средиземном море.

«Эта ситуация стала ударом для НАТО, так как на протяжении последних 40 лет в регионе доминировал Запад», — говорится в статье.

В итоге конкуренция на море сильно возросла, что стало давить на НАТО.

Ранее сообщалось, что провокация английского эсминца в Черном море могла привести к стрельбе на поражение, если бы экипаж Defender продолжил идти напролом.