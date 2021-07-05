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Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга

  /   Обновлено: 05 июля 2021 21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
maxpixel.net

Берлин, 5 июля. Трое молодых российских немцев помогли задержать террориста в центре Вюрцбурга. Юноши сумели остановить убийцу трех женщин до приезда полиции. Немецкие СМИ умолчали об инциденте.

Информацией о самом поступке молодых людей и об их национальности поделился политический блогер из Германии Альберт Брайнингер. Тогда журналисты узнали о трех друзьях детства Дитрихе Винтере, Михаиле Ивлеве и Элвисе Дике, сообщает EurAsia Daily.

«Это сделали трое молодых российских немцев, но в германской прессе — тишина. Кто-то их назвал солдатами бундесвера, кто-то студентами», — рассказал Брайнингер.

При этом, по словам блогера, если в Германии происходит что-то плохое, то СМИ обязательно скажут, что в этом якобы виноваты русские. Ситуацию, когда русские совершили хороший поступок, и об этом все молчат, Альберт Брайнингер назвал несправедливой.

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