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Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
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Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 5 июля. Публицист и журналист Александр Сосновский обратился к актеру Егору Бероеву с призывом опомниться после смерти знаменитого режиссера Владимира Меньшова.

Кинематографист скончался 5 июля от последствий коронавируса. Создателю фильма «Москва слезам не верит» был 81 год. Сосновский отреагировал на печальную новость о смерти режиссера в своем Telegram-канале.

Попросив прощения у близких Меньшова, публицист вспомнил о Бероеве, высказавшемся против прививок от коронавируса. На вручении премии «ТЭФИ — Летопись Победы» актер выступил на сцене с желтой звездой — такой знак заставляли носить евреев в нацистской Германии. Кроме того, артист сравнил вакцинацию с холокостом.

«Хватит у вас наглости проводить Великого (Меньшова. — Прим. ФАН) аплодисментами? Это вы, надев звезду, недавно проповедовали обществу, что корона не страшнее гриппа. Надеюсь, вы опомнились теперь?» — написал Сосновский, обращаясь к Бероеву.

Телеведущий Дмитрий Киселев резко отреагировал на речь Бероева о вакцинации. По словам журналиста, антипрививочники готовы отправлять людей на смерть.

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режиссер меньшов бероев
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