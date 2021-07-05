Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова

Москва, 5 июля. Публицист и журналист Александр Сосновский обратился к актеру Егору Бероеву с призывом опомниться после смерти знаменитого режиссера Владимира Меньшова.

Кинематографист скончался 5 июля от последствий коронавируса. Создателю фильма «Москва слезам не верит» был 81 год. Сосновский отреагировал на печальную новость о смерти режиссера в своем Telegram-канале.

Попросив прощения у близких Меньшова, публицист вспомнил о Бероеве, высказавшемся против прививок от коронавируса. На вручении премии «ТЭФИ — Летопись Победы» актер выступил на сцене с желтой звездой — такой знак заставляли носить евреев в нацистской Германии. Кроме того, артист сравнил вакцинацию с холокостом.

«Хватит у вас наглости проводить Великого (Меньшова. — Прим. ФАН) аплодисментами? Это вы, надев звезду, недавно проповедовали обществу, что корона не страшнее гриппа. Надеюсь, вы опомнились теперь?» — написал Сосновский, обращаясь к Бероеву.

Телеведущий Дмитрий Киселев резко отреагировал на речь Бероева о вакцинации. По словам журналиста, антипрививочники готовы отправлять людей на смерть.