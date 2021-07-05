В Канаде создали калькулятор, который может рассчитать продолжительность жизни

Лондон, 5 июля. Технология сбора данных позволила канадским исследователям прогнозировать дату смерти пожилых пациентов на основе их жизненной активности.

Специалисты из канадского научно-исследовательского института Брюейра разработали алгоритм, который назвали «Инструментом для оценки рисков при поддержке пожилых людей в обществе». Для создания этой технологии они опирались на данные более 491 тыс. пожилых пациентов, которые прибегали к услугам по уходу на дому с 2007 по 2013 год.

Анализируя данные, ученым удалось установить, что при снижении способностей выполнения повседневных бытовых задач у человека возникает больше показателей к возможной смерти в течение шести месяцев. К таким задачам эксперты отнесли соблюдение гигиены или пользование туалетом.

Исследователи считают, что этот калькулятор поможет близким пациентов рассчитать время, чтобы провести его вместе с родным человеком. Страница сервиса уже доступна к общему пользованию.

Специалисты британской службы здравоохранения NHS ранее перечислили изменения кожи, которые указывают на болезнь печени. Один из признаков — появление желтого оттенка.