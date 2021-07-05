Постепенное восстановление торговых и инвестиционных связей РФ отметили в Совфеде

Екатеринбург, 5 июля. Торговые и инвестиционные связи постепенно восстанавливаются от последствий пандемии, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

С такой точкой зрения согласились политики и эксперты, опрошенные «Известиями» после встречи премьер-министра Михаила Мишустина с российскими и иностранными бизнесменами в рамках выставки «Иннопром-2021». Проведение форума после перерыва в 2020 году из-за распространения коронавируса является свидетельством подъема экономики, уверен сенатор.

На полях мероприятия активно обсуждались вопросы восстановления товарооборота и инвестиций. Однако для достижения доковидного уровня отношений потребуется несколько лет, подчеркнул Абрамов.

В рамках выставки «Иннопром-2021» объявили результаты рейтинга регионов, проводящих эффективную промышленную политику. Лидером в этом списке стала Башкирия.