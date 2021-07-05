Ученые из России смогли отредактировать геном коровы

Москва, 5 июля. Российским биологам удалось модифицировать ДНК клонированной коровы. Это откроет дорогу к созданию гипоаллергенного молока.

Специалисты применили клетки коровы, клон которой был выращен, чтобы проводить опыты с ее ДНК. Для исследований биологи использовали редактор генома CRISPR/Cas9.

Клетки позволят выращивать клоны нового поколения. Об этом рассказали в пресс-службе Сколковского института науки и технологий. Ученые рассчитывают, что эксперименты помогут вывести вид коров, чье молоко будет гипоаллергенным.

Специалисты ранее обнаружили гены, которые отвечают за возраст вступления в первые половые отношения. Ученые выявили свыше 370 генных вариаций, которые влияют на фундаментальные моменты в человеческой жизни.