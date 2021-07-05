Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 21:18
21:18
Шоу-бизнес
Моргенштерн подарил невесте браслет за 1,2 миллиона рублей
21:16
Общество
Кандидат наук рассказал о преимуществах РАНХиГС перед европейскими университетами
21:15
Политика
Норкин рассказал, когда ток-шоу «Место встречи» снова выйдет в эфир
21:15
Происшествия
Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе
21:12
Общество
Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence
21:07
Армия
В Китае объяснили, как эсминец Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО
21:01
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
21:00
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
Все новости

«На бумагу деньги жалели»: Волков рассказал, почему ФБК экономил на своих сотрудниках

  /   Обновлено: 05 июля 2021 20:52
Политика
«На бумагу деньги жалели»: Волков рассказал, почему ФБК экономил на своих сотрудниках
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июля. Руководители структур заключенного блогера Алексея Навального экономили на своих сотрудниках и тратили деньги на дорогостоящий отдых за границей.

Бывший координатор штаба Навального1 (является структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) в Волгограде Алексей Волков рассказал, что заработную плату сотрудникам перечислял со своего счета экс-глава сети Леонид Волков. Некоторых активистов даже не оформляли официально и платили наличными «в черную», передает «ПолитЭксперт».

«В основном деньги приходили со счетов Леонида Волкова, либо с «Альфа-банка», либо со Сбербанка», — сообщил экс-сторонник ФБК.

После окончания избирательной кампании в 2017 году ФБК стал сильно урезать бюджеты. Экономили даже на покупке канцелярских принадлежностей.

«В мои отчеты начали вчитываться по заказам, например, канцелярских товаров. <…> На бумагу деньги жалели», — возмутился экс-координатор волгоградского штаба.

Ранее сообщалось, что Леонид Волков переехал в Литву и возглавил там рекламное агентство. Открытие юрлица является одним из самых простых способов, чтобы получит вид на жительство в республике.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «На бумагу деньги жалели»: Волков рассказал, почему ФБК экономил на своих сотрудниках
навальный волков фбк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru