«На бумагу деньги жалели»: Волков рассказал, почему ФБК экономил на своих сотрудниках

Москва, 5 июля. Руководители структур заключенного блогера Алексея Навального экономили на своих сотрудниках и тратили деньги на дорогостоящий отдых за границей.

Бывший координатор штаба Навального1 (является структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) в Волгограде Алексей Волков рассказал, что заработную плату сотрудникам перечислял со своего счета экс-глава сети Леонид Волков. Некоторых активистов даже не оформляли официально и платили наличными «в черную», передает «ПолитЭксперт».

«В основном деньги приходили со счетов Леонида Волкова, либо с «Альфа-банка», либо со Сбербанка», — сообщил экс-сторонник ФБК.

После окончания избирательной кампании в 2017 году ФБК стал сильно урезать бюджеты. Экономили даже на покупке канцелярских принадлежностей.

«В мои отчеты начали вчитываться по заказам, например, канцелярских товаров. <…> На бумагу деньги жалели», — возмутился экс-координатор волгоградского штаба.

Ранее сообщалось, что Леонид Волков переехал в Литву и возглавил там рекламное агентство. Открытие юрлица является одним из самых простых способов, чтобы получит вид на жительство в республике.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.