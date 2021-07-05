Боевики похитили пациентов туберкулезного центра в Нигерии

Абуджа, 5 июля. Боевики похитили троих детей и несколько взрослых из Национального центра туберкулеза и проказы.

Бандиты придумали план, согласно которому одна группа атаковала полицейское управление и отвлекла внимание правоохранителей, а вторая в это же время совершала нападение на медицинский центр. По сообщениям очевидцев, боевики похитили не менее 12 человек и скрылись с ними в лесу.

В плен попали сотрудники учреждения, проживавшие на его территории вместе с семьями. Сообщается, что помимо взрослых в руках бандитов оказались трое детей. Правоохранительные органы уже развернули поисковую операцию.

Похищения людей не редкость в Нигерии. Злоумышленники регулярно врываются в провинциальные города и уводят по 10–20 человек. В конце мая полицейским в ходе спасательной операции удалось найти в лесу 14 пленников и арестовать радикалов.