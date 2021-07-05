Россия сохранит второе место по объемам экспорта СПГ до 2024 года

Москва, 5 июля. Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что Россия до 2024 года сохранит за собой второе место по объемом экспорта сжиженного природного газа.

Согласно отчету о развитии газового рынка, с которым ознакомился ТАСС, лидером роста экспорта СПГ останется Северная Америка: страны увеличат производство на 86% в ближайшие несколько лет. РФ, по предварительным оценкам, нарастит объемы на 38%.

Экспорт сжиженного природного газа в прошлом году вырос на 4,5%, сообщили в ФТС России. В настоящий момент экспорт осуществляют две компании: Sakhalin Energy и «Ямал СПГ».

При этом рост спроса на природный газ может помешать снижению углеродного следа к 2050 году, говорится в докладе МЭА. Объемы растут на фоне восстановления мировой экономики после затяжного кризиса в период пандемии коронавируса.