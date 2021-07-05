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Жители Красноярска выбрали имя для новорожденного детеныша альпака

  /   Обновлено: 05 июля 2021 21:00
Общество
Жители Красноярска выбрали имя для новорожденного детеныша альпака
Невские Новости  /  Григорьева Оксана

Красноярск, 5 июля. Красноярцы выбрали имя для детеныша альпака из парка флоры и фауны «Роев ручей». Голосование проходило в Instagram-аккаунте зоопарка.

Родители малыша Ромео и Джульетта переехали в Красноярск более пяти лет назад из Нижнего Новгорода. Их первый детеныш родился менее месяца назад.

Тогда работники зоопарка объявили о выборе имени для новорожденного. Голосование проходило на странице Instagram зоопарка. Победил вариант, который лидировал с самого начала. По результатам зрительского голосования детеныша альпака назвали Лэми. Среди возможных имен также были Джази, Кофи и Симба.

Зоозащитникам из Сахалина ранее удалось спасти бродячую собаку. Неизвестные злоумышленники изрешетили охотничьей дробью ноги животного.

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