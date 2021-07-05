Полковник Матвийчук объяснил, как РФ отреагирует на активизацию талибов в Афганистане

Москва, 5 июля. Россия будет адекватно реагировать на угрозы, которые возникли после начала вывода войск США и НАТО из Афганистана, заявил полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Ранее в Кабуле заявили, что уход американских войск из региона может обернуться проблемами для всего региона, в том числе и для России, граничащей с Таджикистаном и Узбекистаном. Под натиском активизировавшихся в Афганистане талибов (боевики запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1) афганские военнослужащие уже вынуждены отступать на территории этих стран, передает «ПолитРоссия».

Матвийчук уверен, что Москва будет разбираться с афганской проблемой через международные организации и активное взаимодействие со среднеазиатскими соседями. По его словам, Россия внимательно следит за обстановкой и усиливает свое присутствие в регионе.

«Это выражается через Совбез, Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ). Президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана — на прямой телефонной связи с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал он.

При этом он отметил, что для военного усиления в настоящее время нет оснований. Однако при необходимости российские власти будут действовать решительно, чтобы избежать негативных последствий.

«Если понадобится, военная группировка в регионе будет усилена, чтобы адекватно противостоять вызовам, которые будут стоять перед Россией», — отметил полковник.

Ранее сообщалось, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил провести в стране мобилизацию для обеспечения безопасности на границе с Афганистаном. Минобороны страны направит к границе 20 тыс. военнослужащих резерва, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.