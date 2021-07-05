Эксперт сравнил получение офисом Тихановской дипстатуса в Литве с сексом по телефону

Правом представлять себя на территориях других государств обладает только тот, кто имеет реальную власть. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис на брифинге с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что ее офис в Вильнюсе теперь является «официальным представительством белорусской демократии». Фактически это означает получение им дипломатического статуса. По мнению соратников Тихановской, пойдя на такой серьезный шаг, Литва «запустила новый этап делегитимизации режима» президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

«Думаю, для наших читателей будет удобен следующий пример: вот есть секс обычный, а есть секс по телефону. Название похожи, а суть совершенно иная, — заметил Межевич. — Так вот господин Ландсбергис предложил госпоже Тихановской не дипломатическое признание, а нечто такое, что кроме как «сексом по телефону» и не назвать».

Политолог подчеркнул, что в международном праве есть четкое определение того, что называется «дипломатическим статусом».

«Им может обладать только представительство государства, которое контролирует и осуществляет власть на своей территории, — заявил эксперт. — Грубо говоря, кто правит в Вашингтоне, тот и назначает американские представительства в других странах. И на Республику Беларусь распространяются абсолютно те же самые правила!»

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Собеседник ФАН назвал «ахинеей» то, что произошло в Вильнюсе 5 июля на брифинге с Тихановской.

«И даже Ландсбергис с его предельно минимальным интеллектом все это понимает, — заметил Межевич. — Сейчас из Белоруссии в Литву бежит огромное количество мигрантов. Так почему бы этому господину не пожаловаться на сей досадный факт «легитимному президенту», который сидел рядом с ним на этом нелепом брифинге? Но нет, он почему-то кричит и жалуется, что никак не может дозвониться до Минска! Какой тебе Минск теперь, Ландсбергис? Ты для него теперь никто!»

Также политолог оценил текущую политическую ситуацию в самой Республике Беларусь и вероятность возникновения нового витка протестной активности.