Найдена мутация гена, которая отвечает за защиту от ожирения

Москва, 5 июля. Некоторые гены оказались способны не допускать развития ожирения у своих носителей. Об этом стало известно из результатов нового исследования.

Авторы работы секвенировали геномы более 640 тыс. жителей Мексики, Великобритании и США. Ученые исследовали мутации генов, определяющих высокий или низкий индекс массы тела (ИМТ). По утверждениям специалистов, основное влияние на вес человека оказывает ген GPR75, который экспрессируется в гипоталамусе.

Из-за мутации, инактивирующей одну копию GPR75, человек весит в среднем на 5,3 килограмма меньше, доказали эксперты. Носители этой мутации в два раза реже страдали от ожирения. Доказать влияние гена GPR75 на предрасположенность к ожирению удалось в ходе экспериментов на мышах. Данное открытие может помочь в разработке способов борьбы с ожирением.

Что касается безглютеновых диет, то они подходят людям с повышенной чувствительностью к таким продуктам, сообщалось ранее. В других случаях диета может привести к проблемам со здоровьем.