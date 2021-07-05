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«Мать Тереза Африки»: доктор Абебеч Гобена скончалась от коронавируса в Эфиопии
Весь мир
«Мать Тереза Африки»: доктор Абебеч Гобена скончалась от коронавируса в Эфиопии
pxhere.com  / 

Аддис-Абеба, 5 июля. Доктор Абебеч Гобена, известная как «Мать Тереза Африки», скончалась от коронавируса в возрасте 85 лет. Сорок лет жизни она посвятила помощи эфиопским сиротам.

В 1980 году во время паломничества Гобена заметила двух сирот в эфиопской церкви. Милосердная женщина не смогла пройти мимо и забрала их с собой.

С того момента Гобена посвятила жизнь благотворительности. Организованная ею Ассоциация по уходу и развитию детей за четыре десятилетия изменила жизни более полутора миллионов молодых граждан Эфиопии.

Премьер-министр республики Абий Ахмед принес соболезнования в связи с кончиной эфиопской «Матери Терезы»:

«Я глубоко опечален уходом Абебеч Гобены, которая являлась иконой милосердия в Эфиопии. Мои искренние соболезнования ее семье, друзьям и всем тем, на чью жизнь она оказала влияние».

Тем временем ВОЗ предупредила о распространении на территории Африки индийского штамма коронавируса «Дельта». По данным на начало июля новая разновидность COVID-19 выявлена уже в 16 странах.

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африка эфиопия
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