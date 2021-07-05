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Омбудсмен Шабанов объяснил, от чего зависит риск заражения COVID-19

  /   Обновлено: 05 июля 2021 21:06
Общество
Омбудсмен Шабанов объяснил, от чего зависит риск заражения COVID-19
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Санкт-Петербург, 5 июля. Омбудсмен Сергей Шабанов прокомментировал новости об обязательной вакцинации и объяснил позицию врачей касательно рисков заражения коронавирусной инфекцией.

Медиацентр «Патриот» провел пресс-конференцию на тему вакцинации и прав человека. Спикером встречи стал уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов.

Один из наиболее острых вопросов коснулся слухов о принудительной вакцинации. Омбудсмен подчеркнул, что власти не принуждают граждан делать прививку. Он также рассказал о факторах, влияющих на риски заражения коронавирусной инфекцией.

«Все врачи цитируют тех медиков, с которыми я разговаривал. Они говорят «заболеть, не заболеть — это связано с тем, с каким объемом вируса вы столкнетесь». Если организм не может с помощью собственного иммунитета справиться, то эта доза может перейти в серьезное заболевание. Если где-то касательно, то это может переноситься в легкой форме, а кто-то может и не чувствовать вообще», — объяснил Шабанов.

Омбудсмен отметил, что вакцинация является исключительно добровольной. Поэтому задача правительства заключается в попытках убедить до 60% россиян сделать прививку.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко высказался об обязательной вакцинации. Депутат объяснил в интервью ФАН, нарушают ли права человека требования к прививкам среди сотрудников некоторых отраслей.

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здоровье вакцина патриот шабанов коронавирус
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