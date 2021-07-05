Диетологи объяснили, почему чипсы смертельно опасны

Москва, 5 июля. Исследователи установили, что чипсы могут нанести смертельный вред организму и значительно сократить продолжительность жизни.

Специалисты в области питания провели работу, где изучили влияния выбора продуктов для перекусов на здоровье человека. Эксперимент длился в течение 11 лет. Его участниками стали около 21,5 тыс. добровольцев. Их разделили на две группы: первые перекусывали натуральными продуктами, а вторые ели снеки, в которых содержится большое количество крахмала.

Согласно результатам, которые опубликовали в журнале Американской кардиологической ассоциации, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 57% был выше у представителей второй группы. В то время как участники, которые выбирали здоровые перекусы, имели сниженный риск болезней сердца и возникновения рака.

Ученые из American Liver Foundation ранее перечислили самые опасные для печени продукты. Они рекомендовали ограничить употребление фастфуда и жареной пищи.