Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 21:17
21:16
Общество
Кандидат наук рассказал о преимуществах РАНХиГС перед европейскими университетами
21:15
Политика
Норкин рассказал, когда ток-шоу «Место встречи» снова выйдет в эфир
21:15
Происшествия
Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе
21:12
Общество
Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence
21:07
Армия
В Китае объяснили, как эсминец Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО
21:01
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
21:00
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
20:56
Весь мир
Тыграйский вопрос на повестке ООН: итоги заседания Совета Безопасности по Эфиопии
Все новости

Результаты общенациональных выборов в Эфиопии объявят на этой неделе
Политика
Результаты общенациональных выборов в Эфиопии объявят на этой неделе
Global Look Press  /  © Michael Tewelde / XinHua

Аддис-Абеба, 5 июля. Национальная избирательная комиссия Эфиопии (NEBE) собирается объявить окончательные результаты шестых Всеобщих выборов в ближайшее время.

Общенациональные выборы состоялись 21 июня. Изначально NEBE Эфиопии назначили голосование на август 2020 года. Однако позже палата федерации предложила перенести мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. В итоге выборы состоялись через год, итоги которых будут озвучены на этой неделе.

Выборы в парламент и региональные советы проходят в Эфиопии регулярно каждые пять лет. В 2015 году победу одержал Революционно-демократический фронт Эфиопского народа (РДФН).

Ранее в Эфиопии оценили требования Судана по поводу проекта плотины «Возрождение». Посол Петал Амиру призвал отказаться от политизации вопроса вокруг дамбы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Результаты общенациональных выборов в Эфиопии объявят на этой неделе
выборы эфиопия NEBE
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru