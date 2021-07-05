Результаты общенациональных выборов в Эфиопии объявят на этой неделе

Аддис-Абеба, 5 июля. Национальная избирательная комиссия Эфиопии (NEBE) собирается объявить окончательные результаты шестых Всеобщих выборов в ближайшее время.

Общенациональные выборы состоялись 21 июня. Изначально NEBE Эфиопии назначили голосование на август 2020 года. Однако позже палата федерации предложила перенести мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. В итоге выборы состоялись через год, итоги которых будут озвучены на этой неделе.

Выборы в парламент и региональные советы проходят в Эфиопии регулярно каждые пять лет. В 2015 году победу одержал Революционно-демократический фронт Эфиопского народа (РДФН).

Ранее в Эфиопии оценили требования Судана по поводу проекта плотины «Возрождение». Посол Петал Амиру призвал отказаться от политизации вопроса вокруг дамбы.