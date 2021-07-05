Уполномоченный по правам человека в Ленобласти сравнил вакцины «Cпутник V» и Pfizer

Санкт-Петербург, 5 июля. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов объяснил разницу между вакцинами «Спутник V» и Pfizer.

Омбудсмен стал спикером на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Он объяснил, почему российским ученым удалось так быстро создать вакцину от коронавируса.

«Я сегодня разговаривал с главврачом детской областной больницы. Он сказал, что «Спутник» был изготовлен очень быстро, потому что был создан на традиционной основе советского производства», — отметил уполномоченный по правам человека.

По словам Шабанова, все остальные современные вакцины являются ультрабыстрыми. Он подчеркнул, что эти препараты не прошли апробацию.

«Мы не знаем, что будет с этим Pfizer и какие последствия, а что со «Спутником» будет, мы знаем», — сравнил отечественный и зарубежный препараты омбудсмен.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Уполномоченный по правам человека уточнил, что, по мнению врачей, вакцина Pfizer изготовлена по фантастической методике. Спикер также объяснил, почему зарубежный препарат не завезли в Россию.

«Это огромная процедура. Нужно, чтобы Pfizer получил сертификат на нашей территории. Нужно, чтобы нам его отдали — мы должны провести испытания», — сказал Шабанов.

Клинические исследования «Спутника V» для подростков ранее стартовали в Москве. Их участниками станут 660 детей в возрасте от 12 до 17 лет.