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Уполномоченный по правам человека в Ленобласти сравнил вакцины «Cпутник V» и Pfizer

  /   Обновлено: 05 июля 2021 21:05
Общество
Уполномоченный по правам человека в Ленобласти сравнил вакцины «Cпутник V» и Pfizer
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 5 июля. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов объяснил разницу между вакцинами «Спутник V» и Pfizer.

Омбудсмен стал спикером на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Он объяснил, почему российским ученым удалось так быстро создать вакцину от коронавируса.

«Я сегодня разговаривал с главврачом детской областной больницы. Он сказал, что «Спутник» был изготовлен очень быстро, потому что был создан на традиционной основе советского производства», — отметил уполномоченный по правам человека.

По словам Шабанова, все остальные современные вакцины являются ультрабыстрыми. Он подчеркнул, что эти препараты не прошли апробацию.

«Мы не знаем, что будет с этим Pfizer и какие последствия, а что со «Спутником» будет, мы знаем», — сравнил отечественный и зарубежный препараты омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти сравнил вакцины «Cпутник V» и Pfizer
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Уполномоченный по правам человека уточнил, что, по мнению врачей, вакцина Pfizer изготовлена по фантастической методике. Спикер также объяснил, почему зарубежный препарат не завезли в Россию.

«Это огромная процедура. Нужно, чтобы Pfizer получил сертификат на нашей территории. Нужно, чтобы нам его отдали — мы должны провести испытания», — сказал Шабанов.

Клинические исследования «Спутника V» для подростков ранее стартовали в Москве. Их участниками станут 660 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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вакцина коронавирус Спутник V
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