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Путин и президент Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

  /   Обновлено: 05 июля 2021 20:38
Политика
Путин и президент Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили обострение ситуации в Афганистане.

Общение двух президентов состоялось в телефонном формате, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по различным вопросам регионального уровня, однако проблема Афганистана являлась основной. В ходе общения было высоко отмечено развитие стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Ташкентом.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее принял решение мобилизовать 20 тысяч резервистов для укрепления обороноспособности страны. Душанбе планирует укрепить границу с Афганистаном на фоне нестабильности в этой стране.

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