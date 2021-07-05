Путин и президент Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили обострение ситуации в Афганистане.

Общение двух президентов состоялось в телефонном формате, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по различным вопросам регионального уровня, однако проблема Афганистана являлась основной. В ходе общения было высоко отмечено развитие стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Ташкентом.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее принял решение мобилизовать 20 тысяч резервистов для укрепления обороноспособности страны. Душанбе планирует укрепить границу с Афганистаном на фоне нестабильности в этой стране.