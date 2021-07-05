Первый трейлер сиквела фильма «Бендер: Начало» появился в Сети

Москва, 5 июля. Сиквел картины «Бендер: Начало» готовится к летней премьере. Продолжение фильма о приключениях мошенника Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах России уже 15 июля.

События сиквела станут прямым продолжением первой картины «Бендер: Начало» и затронут период до основной линии героя в произведениях «12 стульев» и «Золотой теленок». Как показывает первый трейлер, который недавно появился в Сети, Остап Бендер продолжит охоту за царскими реликвиями в компании своего сына Оси, передает «Культуромания».

Судя по анонсу премьеры, франшиза не намерена сбавлять темпы: приключенческий фильм выйдет на экраны менее, чем через месяц после премьеры первой части приквела. В настоящий момент «Бендер: Начало» удерживается на девятой строчке по популярности в российском прокате.

Недавно Сергей Безруков объяснил, почему считает Остапа Бендера мошенником, не похожим на других. Артист рассказал о персонаже в интервью.