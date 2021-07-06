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Добивается лучшего результата: режиссер Иван Соснин об актере Дмитрии Лысенкове
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Шоу-бизнес
Добивается лучшего результата: режиссер Иван Соснин об актере Дмитрии Лысенкове
ТАСС  /  Артем Геодакян

Актер театра и кино, лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Лысенков сегодня празднует свой 39-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер Иван Соснин.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с актером на своих проектах «Урок экологии» и «Далекие близкие».

«Дима очень рассудительный, вдумчивый. Серьезно относится к профессии. Для него это действительно важно. Даже если это короткометражный фильм, он очень серьезно подходит к делу. Добивается лучшего результата. В плане общения, как человек, очень приятный, легкий. Даже несмотря на свою популярность, он со всеми находит общий язык. Именно поэтому я не в первый раз привлекаю его к своим проектам. Очень нравится с ним работать», — рассказал кинорежиссер.

Иван Соснин также припомнил случай, который как нельзя лучше показывает преданность артиста своему делу.

«Когда мы снимали «Урок экологии», случилось ЧП. В кадре у нас должно было быть лето. Вдруг пошел снег. В итоге, нам пришлось все отложить на следующий день, а у Дмитрия уже были куплены билеты из Екатеринбурга домой. Однако, он согласился все перенести и задержаться еще на день», — рассказал собеседник ФАН.

Добивается лучшего результата: режиссер Иван Соснин об актере Дмитрии Лысенкове
ТАСС  / Вячеслав Прокофьев

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Конечно же, дальнейшего роста. С каждым годом он играет все больше и больше разных персонажей, поэтому хочется пожелать ему больше главных ролей. В личной жизни пусть все тоже будет прекрасно. Я знаю не только Диму, но и его жену Машу. Она тоже снималась у меня. Надеюсь, что мы еще не раз будем сотрудничать», — подытожил Иван Соснин.

Ранее режиссер Мария Маханько через ФАН поздравила с днем рождения актера Максима Коновалова. По ее словам, во время одного из дублей на съемках артист случайно получил сильный удар в голову, но не прекратил работу и закончил смену.

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дмитрий лысенков иван соснин
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