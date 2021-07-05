Кедми рассказал, как Прибалтика и Польша оконфузились в попытке навредить России

Москва, 5 июля. Балтийские республики вместе с Польшей в очередном русофобском порыве подставили сами себя, заявил израильский аналитик Яков Кедми в эфире канала Iton TV.

Так он прокомментировал вето на диалог Евросоюза с Россией. На нормализации отношений между Брюсселем и Москвой настаивали Франция и Германия, но Литва, Латвия, Эстония и Польша бойкотировали инициативу.

Кедми считает, что русофобские правительства четырех стран серьезно оконфузились в попытке навредить России, ведь даже Вашингтон при всей своей антироссийской политике не отказывается от диалога с Москвой. Более того, Берлин и Париж вряд ли будут мириться с произошедшим. Они попросту станут налаживать отношения с РФ вне Евросоюза.

Наконец, России «ни холодно, ни жарко» от подобного демарша, добавил Кедми. В конечном итоге, президент РФ Владимир Путин «не психиатр», чтобы беседовать с «гоп-компанией прибалтов и Польши». Политические элиты этих стран, по мнению эксперта, доказали свою невменяемость.

Ранее Кедми также заявил, что Россия на законных основаниях может уничтожать военные корабли западных стран, нарушившие ее границу. Так он отреагировал на инцидент с британским эсминцем, который вторгся в территориальные воды РФ. Детали инцидента приводит RT.