Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 21:17
21:16
Общество
Кандидат наук рассказал о преимуществах РАНХиГС перед европейскими университетами
21:15
Политика
Норкин рассказал, когда ток-шоу «Место встречи» снова выйдет в эфир
21:15
Происшествия
Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе
21:12
Общество
Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence
21:07
Армия
В Китае объяснили, как эсминец Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО
21:01
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
21:00
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
20:56
Весь мир
Тыграйский вопрос на повестке ООН: итоги заседания Совета Безопасности по Эфиопии
Все новости

«Неслыханный скандал»: Толстой осудил недопуск белорусской делегации на ПА ОБСЕ
Политика
«Неслыханный скандал»: Толстой осудил недопуск белорусской делегации на ПА ОБСЕ
Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого

Вена, 5 июля. Ответственность за недопуск белорусской делегации на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене лежит на конкретных странах, заявил зампред Госдумы Петр Толстой.

Толстой раскритиковал ситуацию с недопуском представителей из Белоруссии. В этом виноваты конкретные страны — Польша, Латвия и Австрия, подчеркнул в ходе сессии ПА ОБСЕ глава российской делегации.

«Это неслыханный скандал, когда парламентариям не дают возможности участвовать в международных организациях», — заявил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил депутатов ПАСЕ посетить Крым, прежде чем выступать с резолюциями в отношении республики.

После инцидента с британским эсминцем Defender спикер ГД призвал международные организации, в том числе ПАСЕ, осудить действия Лондона, передает НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Неслыханный скандал»: Толстой осудил недопуск белорусской делегации на ПА ОБСЕ
белоруссия пасе толстой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru