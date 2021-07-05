«Неслыханный скандал»: Толстой осудил недопуск белорусской делегации на ПА ОБСЕ

Вена, 5 июля. Ответственность за недопуск белорусской делегации на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене лежит на конкретных странах, заявил зампред Госдумы Петр Толстой.

Толстой раскритиковал ситуацию с недопуском представителей из Белоруссии. В этом виноваты конкретные страны — Польша, Латвия и Австрия, подчеркнул в ходе сессии ПА ОБСЕ глава российской делегации.

«Это неслыханный скандал, когда парламентариям не дают возможности участвовать в международных организациях», — заявил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил депутатов ПАСЕ посетить Крым, прежде чем выступать с резолюциями в отношении республики.

После инцидента с британским эсминцем Defender спикер ГД призвал международные организации, в том числе ПАСЕ, осудить действия Лондона, передает НСН.