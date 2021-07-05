Журналисты MW рассказали, как Су-24М могли отправить на дно британский эсминец

Вашингтон, 5 июля. Российские бомбардировщики Су-24М смогли бы успешно уничтожить корабли Британии и Нидерландов, уверены американские аналитики.

Ситуация на Черном море продолжает оставаться напряженной. Некоторое время назад британский эсминец HMS Defender вторгся в российские территориальные воды. На перехват был послан бомбардировщик Су-24М. Военные обозреватели американского издания Military Watch смоделировали итоги прямого боестолкновения ВС России и Британии.

Эскадренный миноносец Королевского флота является плавучим зенитно-ракетным комплексом. На его борту размещено 48 противоракет Aster и мощная радиолокационная станция, передает «Свободная пресса». Однако российские бомбардировщики могли бы справиться с такой обороной при помощи хитрой тактики — перегрузить радары эсминца противорадиолокационными ракетами Х-58У, после чего нанести массированный удар снарядами Х-35У.

Приблизительно таким же способом можно было бы уничтожить и фрегат ВМС Нидерландов Evertsen, уверены эксперты. Однако наиболее эффективным подходом было бы послать подводную лодку класса «Варшавянка» — Defender и Evertsen полностью беззащитны перед субмаринами, и Россия могла бы быстро отправить корабли на дно.

Британский эсминец и голландский фрегат ранее покинули акваторию Черного моря, где принимали участие в учениях Sea Breeze. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о причастности США к инциденту с Defender, пишет RT.