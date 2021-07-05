Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 21:16
21:16
Общество
Кандидат наук рассказал о преимуществах РАНХиГС перед европейскими университетами
21:15
Политика
Норкин рассказал, когда ток-шоу «Место встречи» снова выйдет в эфир
21:15
Происшествия
Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе
21:12
Общество
Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence
21:07
Армия
В Китае объяснили, как эсминец Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО
21:01
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
21:00
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
20:56
Весь мир
Тыграйский вопрос на повестке ООН: итоги заседания Совета Безопасности по Эфиопии
Все новости

Журналисты MW рассказали, как Су-24М могли отправить на дно британский эсминец
Армия
Журналисты MW рассказали, как Су-24М могли отправить на дно британский эсминец
wikipedia.org  /  Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

Вашингтон, 5 июля. Российские бомбардировщики Су-24М смогли бы успешно уничтожить корабли Британии и Нидерландов, уверены американские аналитики.

Ситуация на Черном море продолжает оставаться напряженной. Некоторое время назад британский эсминец HMS Defender вторгся в российские территориальные воды. На перехват был послан бомбардировщик Су-24М. Военные обозреватели американского издания Military Watch смоделировали итоги прямого боестолкновения ВС России и Британии.

Эскадренный миноносец Королевского флота является плавучим зенитно-ракетным комплексом. На его борту размещено 48 противоракет Aster и мощная радиолокационная станция, передает «Свободная пресса». Однако российские бомбардировщики могли бы справиться с такой обороной при помощи хитрой тактики — перегрузить радары эсминца противорадиолокационными ракетами Х-58У, после чего нанести массированный удар снарядами Х-35У.

Приблизительно таким же способом можно было бы уничтожить и фрегат ВМС Нидерландов Evertsen, уверены эксперты. Однако наиболее эффективным подходом было бы послать подводную лодку класса «Варшавянка» — Defender и Evertsen полностью беззащитны перед субмаринами, и Россия могла бы быстро отправить корабли на дно.

Британский эсминец и голландский фрегат ранее покинули акваторию Черного моря, где принимали участие в учениях Sea Breeze. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о причастности США к инциденту с Defender, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Журналисты MW рассказали, как Су-24М могли отправить на дно британский эсминец
су-24м варшавянка defender evertsen
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru