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Башар Асад поздравил Эбрахима Раиси с победой на выборах президента Ирана
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Башар Асад поздравил Эбрахима Раиси с победой на выборах президента Ирана

  /   Обновлено: 05 июля 2021 20:58
Весь мир
Башар Асад поздравил Эбрахима Раиси с победой на выборах президента Ирана
Global Look Press  /  Mohammadreza Abbasi/Keystone Press Agency

Дамаск, 5 июля. Президент Сирии Башар Асад поздравил новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси с победой на минувших выборах. В ходе телефонного звонка Асад пожелал своему коллеге новых достижений и успехов на пути прогресса во всех областях жизни республики. 

Обе стороны диалога выразили решимость в укреплении межгосударственного сотрудничества и координации своих действий по вопросам, представляющим взаимный интерес.

18 июня в Иране состоялось голосование на президентских выборах, в которых Раиси одержал победу, получив свыше 60% голосов избирателей. Он заручился поддержкой 17,8 млн человек из 26,6 млн проголосовавших. При этом явка составила всего 48%, что связано с бойкотом, предпринятым населением из-за исключения из предвыборной гонки нескольких сотен кандидатов.

Ранее Раиси занимал пост главы судебной власти исламской республики. Он известен как ультраконсерватор и сторонник жесткой линии в отношении Запада. Из-за последнего обстоятельства уходящая власть во главе с Хасаном Роухани опасается, что позиция Раиси может негативно повлиять на переговоры по возобновлению ядерной сделки, продолжающиеся в Вене с апреля.

Однако сам Раиси незадолго до выборов заявлял, что продолжит поддерживать инициативу по возрождению соглашения — впрочем, как и другие государственные документы, непосредственно влияющие на жизнь Ирана.

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