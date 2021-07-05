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Омбудсмен объяснил, можно ли лишиться работы за отказ вакцинироваться

  /   Обновлено: 05 июля 2021 20:30
Общество
Омбудсмен объяснил, можно ли лишиться работы за отказ вакцинироваться
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 июля. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов рассказал, какие законные меры могут применяться в отношении тех, кто не хочет вакцинироваться.

Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» провел конференцию, посвященную обязательной вакцинации в России. Эксперты и гости студии объяснили, как этот процесс связан с правами человека и законно ли увольнять сотрудников за отказ прививаться.

«Отказ от вакцинации не подразумевает карательных мер. Человека нельзя уволить с работы и студента нельзя отчислить, нигде нет такого предписания. Применение таких карательных мер бояться безосновательно», — заявил Шабанов.

Однако учащихся, которые не сделают прививку, могут перевести на дистанционное обучение или отправить в академический отпуск. Такие меры являются необходимыми в сложившейся ситуации, поскольку число заболевших в регионах заметно растет. Омбудсмен отметил, что такого количества коронавирусных пациентов не было даже в прошлом году в пик пандемии.

Всем россиянам, которые не верят в вакцинацию, Шабанов посоветовал вспомнить слова президента России Владимира Путина или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что к прививке никого не принуждают. Но при этом граждан пытаются убедить, поскольку в идеальном варианте привиться должны 60% населения.

Благодаря активной вакцинации в Москве на прошлой неделе заметно снизилась заболеваемость коронавирусом. Однако, по словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация в городе все еще остается напряженной.

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патриот шабанов вакцинация коронавирус
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