Растущий спрос на газ помешает достичь нулевых выбросов к 2050 году

Москва, 5 июля. Рост спроса на природный газ может помешать снижению углеродного следа к 2050 году и избежать глобальной катастрофы, передает Reuters.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сказано, что уже к 2024 году мир превысит докоронавирусные объемы потребления голубого топлива. Спрос, по предварительным оценкам, вырастет на 3,6% на фоне восстановления мировой экономики.

При этом объемы потребления продолжат увеличиваться, если правительства стран не примут жесткие меры для достижения нулевых выбросов, подчеркнули эксперты МЭА. С 2022 по 2024 год спрос будет подниматься на 1,7% ежегодно, показатели станут слишком высокими, чтобы выполнить климатический план к установленным срокам.

Страны ЕС за первые полгода купили 18 млрд кубометров газа, тогда как объем зимних расходов достиг 66 млрд «кубов». Подземные хранилища не сокращают разрыв по запасам.