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Омбудсмен Сергей Шабанов оценил вероятность появления «бесковидных зон» в Ленобласти
Общество
Омбудсмен Сергей Шабанов оценил вероятность появления «бесковидных зон» в Ленобласти
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Санкт-Петербург, 5 июля. «Бесковидные зоны» общепита, существующие пока только в Москве, стали строгой, но необходимой мерой в борьбе за коллективный иммунитет. И заставили многих переживать о том, не распространится ли практика на куда более важные сферы нашей повседневности — те же супермаркеты и общественный транспорт, причем за пределами российской столицы. С этим насущным вопросом ФАН обратился к уполномоченному по правам человека в Ленинградской области Сергею Шабанову.

«Мы смотрим на развитие ситуации — она легко оценивается по количеству умерших, количеству госпитализированных [людей] и количеству свободных и несвободных коек. То есть параметры легко просчитываются. И если ситуация будет нарастать и угрожать, то, безусловно, будут введены более строгие меры по ограничению и всякого рода строительству запретов», — отмечает правозащитник.

По словам Шабанова, сейчас в Ленинградской области свыше двух тысяч коек занято пациентами с COVID-19. Статистика не радует спадом, поэтому в ближайшие две недели губернатором Александром Дрозденко будет принято решение о том, вводить ли в регионе локдаун. И в этой связи действительно важно, чтобы организации, персонал которых контактирует с людьми, поторопились с получением того самого ковид-паспорта с 60% привитых сотрудников.

«Потому что по-другому людей не рассредоточить. Когда мы линию эту красную рисуем и говорим про 1,5 метра, никто ее практически не соблюдает. То есть у нас вот рядом никто не падает, не корчится и не умирает — ну мы и не верим. Ну, вот такие мы люди. Поэтому я прогнозирую, если будет развитие ситуации по худшему сценарию, то есть дальнейшая эскалация болезни, то, несомненно, строгость мер будет возрастать, и не только в Москве», — подытожил омбудсмен.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн объяснил, в чем преимущество российской вакцины «Спутник V». По его мнению, препарат способен справиться и с утяжеленной формой COVID-19.

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