Подлинник работы Леонардо да Винчи «Голова девчушки» выставят в «Ельцин Центре»

Екатеринбург, 5 июля. Подлинник рисунка Леонардо да Винчи «Голова девчушки» впервые покажут в России. Работу художника и изобретателя выставят в екатеринбургском «Ельцин Центре».

Рисунок итальянского мастера покажут на выставке «Леонардо да Винчи. Универсальный человек», которая пройдет с 6 июля по 22 августа. Художник создал «Голову девушки» в начале XVI века.

«Она не часто выезжала из Италии», — цитирует ТАСС куратора Музея науки и техники Леонардо да Винчи в Милане Клаудио Джорджоне.

В последний раз рисунок выставляли в Турине. Оригинал работы да Винчи показывали на большой выставке, приуроченной к 500-летию смерти художника, передает «Культуромания».

Леонардо да Винчи приписывали создание бюста Флоры. Ученым удалось доказать, что он не имел отношения к этой работе.