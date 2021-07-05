Валуев рассказал, кто должен решать судьбу Черчесова в сборной России

Москва, 5 июля. Депутат Госдумы Николай Валуев высказал мнение о возможной отставке наставника сборной России Станислава Черчесова.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев согласился с высказыванием Станислава Черчесова, который назвал себя государственным деятелем во время пресс-конференции, посвященной выступлению сборной России на Евро-2020. Депутат Госдумы в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал, кто, с его точки зрения, должен решать судьбу тренера в национальной команде.

«Раз он государственный деятель, пускай это решают госчиновники. Я как член Госдумы против того, чтобы сборную возглавляли люди, под руководством которых команда будет терпеть неудачу за неудачей», — подчеркнул Валуев.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. Техкомитет РФС признал результаты работы тренера неудовлетворительными.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о возвращении Черчесова в «Спартак». Тренер возглавлял московский клуб с 2007 по 2008 год.