В РФПИ подтвердили отсутствие новых побочных эффектов у «Спутника V»

Москва, 5 июля. Новые побочные эффекты от применения вакцины против коронавируса «Спутник V» выявлены не были, заявили в понедельник в Российском фонде прямых инвестиций.

Производство вакцины полностью покрывает нужды страны, поделился глава фонда Кирилл Дмитриев. Как передает ТАСС, он отметил отсутствие новых побочных эффектов от использования «Спутника V».

Испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции не несут никаких рисков для здоровья подростков. Как сообщалось ранее, добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет привьют специальной уменьшенной дозой.