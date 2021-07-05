Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 21:16
21:12
Общество
Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence
21:09
Происшествия
Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе
21:07
Армия
В Китае объяснили, как эсминец Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО
21:01
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
21:00
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
20:56
Весь мир
Тыграйский вопрос на повестке ООН: итоги заседания Совета Безопасности по Эфиопии
20:56
Весь мир
Боевики похитили пациентов туберкулезного центра в Нигерии
20:56
Весь мир
Башар Асад поздравил Эбрахима Раиси с победой на выборах президента Ирана
Все новости

В РФПИ подтвердили отсутствие новых побочных эффектов у «Спутника V»

  /   Обновлено: 05 июля 2021 20:27
Общество
В РФПИ подтвердили отсутствие новых побочных эффектов у «Спутника V»
slovodel.com

Москва, 5 июля. Новые побочные эффекты от применения вакцины против коронавируса «Спутник V» выявлены не были, заявили в понедельник в Российском фонде прямых инвестиций.

Производство вакцины полностью покрывает нужды страны, поделился глава фонда Кирилл Дмитриев. Как передает ТАСС, он отметил отсутствие новых побочных эффектов от использования «Спутника V».

Испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции не несут никаких рисков для здоровья подростков. Как сообщалось ранее, добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет привьют специальной уменьшенной дозой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В РФПИ подтвердили отсутствие новых побочных эффектов у «Спутника V»
дмитриев коронавирус Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru