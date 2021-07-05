Тыграйский вопрос на повестке ООН: итоги заседания Совета Безопасности по Эфиопии

Ситуация в эфиопском штате Тыграй вызывает обеспокоенность мирового сообщества. Сотни тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также миллионы находящихся на грани голода людей свидетельствуют о полномасштабном гуманитарном кризисе.

В пятницу, 2 июля, Совет Безопасности ООН обсудил возможности решения тыграйского конфликта. Однако участники заседания не смогли прийти к согласию. Никаких однозначных выводов по итогам заседания сформулировано не было.

О том, что происходит в штате Тыграй, и как изменилось восприятие эфиопского кризиса в Совбезе ООН — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Ключевые события за последнюю неделю

Горячая фаза конфликта в Тыграе, которой предшествовал тяжелый политический кризис, началась еще в ноябре 2020 года. Формально война закончилась менее чем через месяц. Однако по факту боевые действия разной степени интенсивности продолжались до недавнего времени.

Так, 22 июня в результате авиаудара по рынку поселения Тогога в северной части Тыграя погибли не менее 64 человек, еще более 184 мирных жителей получили ранения. Эфиопские вооруженные силы подтвердили факт атаки.

Ethiopian air force attacked a busy market in Togoga, Tigray killing dozens of civilians & injuring many more. Ethiopian troops are obstructing the movt of ambulances & life-saving services for the injured. #TogogaMassacre @POTUS @JosepBorrellF https://t.co/GVdWQLsgD1 — Tsega Tekle ( ሕፃናት ንሓግዝ ) ደቅና❤️ (@TsegaTekle1) July 2, 2021

Однако заявили, что удар наносился по боевикам «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Ранее Аддис-Абеба признала эту организацию террористической.

Тяжелые последствия влечет разрушение моста через реку Текезе, соединявшего штаты Тыграй и Амхара. Это событие существенно затруднило доставку гуманитарных грузов в проблемный регион. Инцидент произошел 30 июня, однако до сих пор непонятно, кто несет ответственность за произошедшее.

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Также неизвестными остались виновные в гибели трех сотрудников организации «Врачи без границ» (MSF) на территории штата. Связь с ними оборвалась 24 июня. На следующий день их тела и автомобиль обнаружил поисковый отряд.

Впрочем, нельзя забывать о позитивной инициативе правительства Эфиопии, которое объявило об одностороннем прекращении огня с 28 июня. В этот же период эфиопские и эритрейские войска покинули столицу Тыграя — Мекеле.

В фокусе внимания Совбеза: осуждение преступлений и подсчет пострадавших

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Эфиопии открыла заместитель генерального секретаря по политике и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Она поприветствовала усилия правительства республики, направленные на разрешение кризиса. В первую очередь, прекращение огня и план проведения всеобъемлющего диалога после объявления результатов недавних выборов.

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При этом Дикарло призвала уделять первостепенное внимание защите беженцев и внутренне перемещенных лиц. По мнению заместителя генсека ООН, власти Эфиопии и руководство Сил обороны Тыграя должны содействовать профильным комитетам ООН для всеобъемлющего расследования нарушений прав человека в зоне конфликта. С начала боевых действий зафиксировано более 1200 таких случаев.

Не отличались разнообразием выступления практически всех остальных участников заседания. Представители США, Ирландии, Кении, Мексики, Эстонии, Индии и Вьетнама последовательно отмечали тяжелую гуманитарную обстановку в проблемном штате.

Делегаты призывали власти Эфиопии оказать содействие в доставке помощи в пострадавший регион. Также от Аддис-Абебы ожидают тщательного расследования авиаудара по Тогоге, разрушения моста через Текезе и убийства сотрудников MSF.

Обеспокоенность членов собрания вызывают эритрейские войска, которые до сих пор остаются на территории штата. У Эритреи имеются многочисленные претензии к Тыграю, и поэтому присланных Асмэрой военнослужащих закономерно подозревают в причастности к нарушениям прав человека в Эфиопии.

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Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Рамеш Раджасингем выступил с докладом о гуманитарной ситуации в регионе. По его информации, конфликт в Тыграе привел к появлению двух миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Более пяти миллионов граждан нуждаются в помощи, причем 400 000 из них испытывают критическую нехватку продовольствия, и еще 1,8 млн человек голодают.

Позиция Москвы и Пекина

Заметно отличались от прочих выступления представителей России и Китая. Так, постпред РФ Василий Небензя заявил, что конфликт в Тыграе прежде всего является внутренним делом Эфиопии, и предостерег собравшихся от использования международных площадок для дестабилизации и без того сложной обстановки в северном штате африканского государства.

«Знаем о том, что группа западных стран внесла на рассмотрение 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве проект резолюции по ситуации с правами человека в Тыграе, который, как нам представляется, грешит обвинительным уклоном в отношении руководства ФДРЭ. Разделяя озабоченность наличием правочеловеческих проблем, вызванных конфликтом в Тыграе, считаем, что целью принятия такого документа должно служить не желание обвинять и наказывать, а стремление помогать преодолевать и предотвращать попрания прав человека, какой бы стороной они ни совершались», — сказал он.

Небензя призвал членов Совета Безопасности содействовать улучшению гуманитарной обстановки в Тыграе, а правительство Эфиопии и прочих участников конфликта организовать своевременное проведение посевной кампании в регионе. Помимо прочего, он предложил работать над возвращением внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания.

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Откликаясь на призыв Небензи, представитель КНР Дай Бинг заявил, что в ближайшее время в Эфиопию из Китая поступит продовольственная помощь и вакцины от COVID-19 для народа Тыграя. Посланник Пекина поддержал позицию Москвы о том, что происходящие события являются внутренним делом африканской страны, правительство которой должно проявить мудрость в поиске правильного решения проблемы.

Дай Бинг подчеркнул усилия Аддис-Абебы по возобновлению работы экономики проблемного штата и возвращению жизни людей в мирное русло. В частности, решение об одностороннем прекращении огня.

Акцент на гуманитарной катастрофе

Совещание Совета Безопасности ООН по вопросам Тыграя показало, что мировая общественность признала за правительством Эфиопии право на защиту территориальной целостности страны. Если в начале конфликта в адрес Аддис-Абебы звучали требования наладить диалог с НФОТ, то сейчас внимание концентрируется на проблемах рядовых граждан, пострадавших от боевых действий.

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Позиции России и Китая, поддерживающих самостоятельное урегулирование спорных вопросов правительством африканской республики, не встречает критических отповедей со стороны Запада. Хотя в выступлениях представителей США и Эстонии присутствовала некоторая требовательность в отношении Аддис-Абебы. Однако уже без прямого обвинительного посыла.

Кроме того, началом противостояния правительства Эфиопии и тыграйских властей стали перенесенные в связи с пандемией выборы. Теперь, когда голосование, пусть и не без проблем, состоялось, обе стороны могут вернуться в плоскость политического диалога. А это даст возможность изменить гуманитарную обстановку на севере страны к лучшему.