Тыграйский вопрос на повестке ООН: итоги заседания Совета Безопасности по Эфиопии

Ситуация в эфиопском штате Тыграй вызывает обеспокоенность мирового сообщества. Сотни тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также миллионы находящихся на грани голода людей свидетельствуют о полномасштабном гуманитарном кризисе.

В пятницу, 2 июля, Совет Безопасности ООН обсудил возможности решения тыграйского конфликта. Однако участники заседания не смогли прийти к согласию. Никаких однозначных выводов по итогам заседания сформулировано не было.

О том, что происходит в штате Тыграй, и как изменилось восприятие эфиопского кризиса в Совбезе ООН — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Горячая фаза конфликта в Тыграе, которой предшествовал тяжелый политический кризис, началась еще в ноябре 2020 года. Формально война закончилась менее чем через месяц. Однако по факту боевые действия разной степени интенсивности продолжались до недавнего времени.

Так, 22 июня в результате авиаудара по рынку поселения Тогога в северной части Тыграя погибли не менее 64 человек, еще более 184 мирных жителей получили ранения. Эфиопские вооруженные силы подтвердили факт атаки.

Ethiopian air force attacked a busy market in Togoga, Tigray killing dozens of civilians & injuring many more. Ethiopian troops are obstructing the movt of ambulances & life-saving services for the injured. #TogogaMassacre @POTUS @JosepBorrellF https://t.co/GVdWQLsgD1