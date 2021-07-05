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Мадуро поставил ультиматум COVAX, требуя поставить вакцины от COVID-19
Весь мир
Мадуро поставил ультиматум COVAX, требуя поставить вакцины от COVID-19
twitter.com  /  @NicolasMaduro

Каракас, 5 июля. Президент Венесуэлы поставил ультиматум системе ООН по распределению вакцин COVAX из-за того, что страна не получила вакцины от коронавируса, несмотря на то, что внесла плату за них. Об этом Николас Мадуро заявил в ходе выступления на национальном телевидении.

 «Система COVAX подвела Венесуэлу. Два месяца назад мы полностью совершили оплаты и до сих пор не получили ответа», — сообщил глава государства.

По словам Мадуро, правительство вынуждено было пойти на жесткие меры для завершения плана по вакцинации.

 «Я дал четкие инструкции вице-президенту Делси Родригес, чтобы она приняла меры уже на этой неделе и поставила систему COVAX перед ультиматумом: или они отправят вакцины, или вернут деньги! Тогда, если мы получим средства, мы сможем заказать новые дозы, так как мы уже провели переговоры с международными, многосторонними институтами для закупки препаратов», — отметил Николас Мадуро.

 Часть средств, выделенных правительством Венесуэлы для приобретения вакцин через механизм СOVAX, была заблокирована швейцарским банком UBS.

«Венесуэла оплатила полную сумму для приобретения вакцин через механизм СOVAX. Однако банк незаконно заблокировал последний взнос и начал расследование. Это настоящее преступление!» — объявил министр иностранных дел Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

По информации представителей СOVAX, с13 апреля было получено 109,9 млн долларов в 12 транзакциях. Таким образом, не хватает только 10 млн долларов, которые были отправлены правительством, но заблокированы банком.

Мадуро потребовал у президента США Джо Байдена разблокировать 10 млн долларов. Венесула находится под американскими санкциями, что значительно затрудняет осуществление международных финансовых операций.

По данным Минздрава, в Венесуэле, где проживает 30 млн человек, было зарегистрировано более 276 тысяч случаев заражения и около 3200 смертей. Кампания по вакцинации населения продвигается в стране очень медленно.

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