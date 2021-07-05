Единственный фрегат ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» вновь встал на ремонт

Киев, 5 июля. Корабль в сопровождении буксира «Яны Капу» отправился из Одессы в Николаев на судостроительный завод «Нибулон» для очередного этапа ремонтных работ.

Изначально сообщалось, что фрегат направится в Очаков. Однако корабль оказался пришвартованным у стенки завода. ВМС Украины рассказали, что судно пройдет модернизацию и обновление радиолокационного оборудования, так как производителем нынешнего РЛС является российское предприятие НПП «Салют».

На модернизацию «Гетмана Сагайдачного» в 2021 году потратят 14,5 млн гривен.

Многим показался интересным тот факт, что фрегат «убрали» из Одессы за сутки до приезда туда президента Украины Владимира Зеленского и временно поверенной по делам США на Украине Кристины Квин. Скорее всего, судно попросту попытались скрыть, чтобы не напоминать о том, что единственный в ВМСУ фрегат уже несколько лет никак не могут отремонтировать. Модернизация «Гетмана Сагайдачного» должна была закончится еще в 2020 году. Однако корабль отбыл после одного ремонта, чтобы встать на другой.

В свою очередь Зеленский пообещал, что украинский флот усилится военным корветом до конца 2023 года, пишет RT.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины установили на палубе фрегата «Гетман Сагайдачный» загадочный КУНГ, который представляет собой мобильную мастерскую для быстрого ремонта в случае поломок, уверены военные эксперты.