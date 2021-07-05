Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 21:15
21:12
Общество
Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence
21:09
Происшествия
Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе
21:07
Армия
В Китае объяснили, как эсминец Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО
21:01
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
21:00
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
20:56
Весь мир
Тыграйский вопрос на повестке ООН: итоги заседания Совета Безопасности по Эфиопии
20:56
Весь мир
Боевики похитили пациентов туберкулезного центра в Нигерии
20:56
Весь мир
Башар Асад поздравил Эбрахима Раиси с победой на выборах президента Ирана
Все новости

Выброшенные на берег яхты в Сочи попали на видео

  /   Обновлено: 05 июля 2021 20:24
Происшествия
Выброшенные на берег яхты в Сочи попали на видео
пресс-служба ПСЗ Янтарь

Сочи, 5 июля. Очевидцы засняли, как несколько яхт выбросило на берег Черного моря в Адлере. Причиной тому стала разбушевавшаяся стихия, которая обрушилась на город-курорт накануне.

Яхты оказались на берегу в районе Нижнеимеретинской бухты. Это, помимо затопленных улиц и поломанных деревьев, стало еще одним последствием непогоды в Сочи и Адлере.

Ранее сообщалось, что в Сочи почти все реки вышли из берегов. Выпавшие осадки оказались настолько сильными и обильными, что уровень воды в водоемах достаточно быстро достиг критической отметки. Особенно пострадали от непогоды Адлерский и Хостинский районы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Выброшенные на берег яхты в Сочи попали на видео
черное море ураган краснодарский край стихия яхты выбросило на берег
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru