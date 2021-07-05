Выброшенные на берег яхты в Сочи попали на видео

Сочи, 5 июля. Очевидцы засняли, как несколько яхт выбросило на берег Черного моря в Адлере. Причиной тому стала разбушевавшаяся стихия, которая обрушилась на город-курорт накануне.

Яхты оказались на берегу в районе Нижнеимеретинской бухты. Это, помимо затопленных улиц и поломанных деревьев, стало еще одним последствием непогоды в Сочи и Адлере.

Ранее сообщалось, что в Сочи почти все реки вышли из берегов. Выпавшие осадки оказались настолько сильными и обильными, что уровень воды в водоемах достаточно быстро достиг критической отметки. Особенно пострадали от непогоды Адлерский и Хостинский районы.