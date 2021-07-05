Российские правозащитники расследуют подозрительное самоубийство во французской тюрьме

Корба, 5 июля. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) сообщили о своей готовности помочь семье гражданина Франции Идира Медереса добиться объективного расследования обстоятельств его смерти 9 сентября 2020 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила инициативная группа Фонда.

22-летний Идир Медерес был обнаружен повешенным в своей тюремной камере всего за две недели до освобождения. Несмотря на заявления официальных лиц об отсутствии следов насильственной смерти, обстоятельства его гибели до сих пор остаются неизвестными. Более того, существуют свидетельские показания одного из заключенных тюрьмы коммуны Корба, в которых он заявляет о жестоком избиении со стороны охранников, которому подвергся Идир за несколько часов до своей смерти.

Свидетель по имени Ясин утверждает, что охранники систематически издевались над Идиром, избивая его, лишая воды и заставляя пить воду из унитаза. В день его смерти, по словам Ясина, охранники были особо жестоки. Они отключили электричество в дисциплинарном блоке, куда были помещены Ясин и Идир, тем самым отключив систему видеонаблюдения. После этого сотрудники тюрьмы жестоко избили их. Ясин рассказывает, что избиение было настолько жестоким, что Идир не выжил бы после полученных травм, поэтому охрана решила инсценировать его самоубийство.

Global Look Press / Nicolas Liponne / ZUMAPRESS.com

Тем не менее, следствие, начатое прокуратурой по факту гибели заключенного, в своем предварительном заключении сообщило, что не выявило признаков насильственной смерти. Это же подтвердил доклад судмедэксперта.

Семья Идира наняла адвокатов и намерена требовать от властей предоставления официального отчета судмедэксперта и прокуратуры, с которыми родные погибшего до сих пор не имели возможности ознакомиться. Кроме того, обстоятельства произошедшего, а также имеющиеся свидетельские показания вызывают сомнения в официальной версии случившегося.

«Чего я хочу, так это правды. Я часто разговаривал с ним по телефону, ему не терпелось выйти. Это был мальчик с жизненными планами, я не могу поверить в самоубийство», — говорит мать погибшего.

Представители российского Фонда, который был создан при поддержке известного бизнесмена Евгения Пригожина, сообщили о готовности оказать семье Идира необходимую правовую и информационную помощь в их стремлении добиться справедливости. В Фонде считают, что Идир Медерес, как и многие другие граждане Франции, стал жертвой французской пенитенциарной системы.

Смерть Идира Медереса вызвала резонанс в коммуне. Перед зданием тюрьмы прошли демонстрации, участники которых держали в руках плакаты с надписью «Тюрьма должна наказывать, а не убивать». Таким образом граждане протестовали против смерти Идира и еще почти 100 человек, умерших во французских тюрьмах в 2020 году.