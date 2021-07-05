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Максим Шугалей ответил на вопросы Bloomberg о политической обстановке в Ливии

  /   Обновлено: 05 июля 2021 20:16
Весь мир
Максим Шугалей ответил на вопросы Bloomberg о политической обстановке в Ливии
Prt Scr youtube.com  /  Сегодня

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей объяснил, почему самостоятельно опубликовал ответы на вопросы американского издания Bloomberg.

Несколько дней назад с главой ФЗНЦ связался сотрудник западного информационного агентства, который попросил ответить на вопросы о политической обстановке в Ливии. Шугалей согласился на комментарий, однако позже выяснилось, что журналист не может гарантировать, что ответы в полном объеме попадут в итоговую статью.

«Это я счел для себя неприемлемым, так как мои слова могут быть подвергнуты цензуре, вырваны из контекста, а значит, способны ввести читателя в заблуждение», — разъяснил Шугалей причину отказа в публикации материала у себя в Telegram-канале.

Президент ФЗНЦ поблагодарил Bloomberg за точно поставленные вопросы и опубликовал развернутые ответы на трех языках у себя на странице в Facebook, чтобы каждый мог ознакомиться с его позицией.

«Я открыт для общения со СМИ и готов давать комментарии по своей работе и работе Фонда защиты национальных ценностей», — завершил Шугалей.

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